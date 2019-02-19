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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:21187

В Конотопе поймали серийного карманника

Им оказался 35-летний местный житель, который уже был неоднократно судим за аналогичные преступления, совершенные на территории других областей Украины.

Проведя ряд первоочередных следственно-оперативных мероприятий, оперативники доказали причастность мужчины к серии других подобных преступлений, совершенных в г. Конотоп. Под давлением улик злоумышленник признал свою вину. Он пояснил, что своих жертв выбирал случайно. Зайдя в магазин, присматривался к посетителям: кто слишком пристально рассматривает витрины с товарами, говорят по телефону и куда после окончания разговора кладет свой гаджет, кто откуда достает деньги для расчета на кассе. А уже потом, подойдя вплотную, незаметно вытаскивал свою добычу и уходил. Кошельки, забрав из них деньги, сразу же выбрасывал, телефоны - продавал, а полученные средства тратил на собственные нужды. Ловкачу уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно), за что ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Следует также добавить, что сейчас мужчине уже объявлено о подозрении за аналогичные преступления в г. Сумы, а в Днепропетровской области дело по такому же обвинению недавно направлено в суд, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

Право Конотоп Кража

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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