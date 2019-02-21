На Сумщине за день полиция раскрыла 8 наркопреступлений За минувшие сутки работники полиции области обнаружили восемь преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Всего же с начала года полицейские региона раскрыли 260 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и изъяли из обращения марихуану, амфетамин, опий и наркотические вещества.

В городе Сумы в ходе санкционированного обыска в домовладении 36-летнего местного жителя, работники полиции обнаружили и изъяли 960 г марихуаны и сверток с психотропным веществом PVP-соль.

В Серединобудском районе правоохранители разоблачили 45-летнего мужчину, которій находясь дома у своего знакомого в селе Знобь-Трубчевское, устроил тайник, в котором хранил 30 г марихуаны.

В Шостке во время поверхностного осмотра у 30-летнего мужчины был обнаружен сверток с порошкообразным веществом, похожим на метадон. Еще 30 г марихуаны обнаружили и изъяли полицейские во время обыска у 42-летнего жителя этого же районного центра.

А в Сумах работники полиции, проводя обыск по месту жительства 32-летнего гражданина, изъяли 20 г марихуаны, устройство для ее курения, посуду с остатками наркотических веществ, несколько пластиковых бутылок, заполненных веществом коричневого цвета, внешне похожим на опий и два пакета с семенами мака. Все изъятое направлено на экспертизу.

За незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта злоумышленникам, согласно ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины может угрожать ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.