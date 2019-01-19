Главный инженер сумского водоканала празднует 60-летие Сегодня, 6 марта, исполняется 60 лет главному инженеру КП «Горводоканал» Иосифу Васильевичу Тысивскому.

Коллектив предприятия желает уважаемому юбиляру крепкого здоровья, семейного тепла, счастья, достатка и выражает безграничную благодарность за высокий профессионализм, добросовестный труд и весомый вклад в развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Сумы.

Справка

Иосиф Тысивский начал свою трудовую деятельность на предприятии в 1986 году мастером отдела водопроводных сетей. В 1989 году возглавил этот отдел. С сентября 1990 года и по сей день работает главным инженером. С февраля 1996 по апрель 2002 года занимал должность директора ГКП «Горводоканал».