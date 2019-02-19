Прогноз погоды на конец недели на Сумщине Противостояние антициклона и циклонов с северо-запада и потепление с небольшим дождем, такой будет погода на Сумщине в конце недели и на выходных.

7 марта - без осадков, ветер южный 7-12 м/с, температура днем -2 .. + 3ºС. 8 марта - ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер южный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2 .. + 3ºС, днем +4 .. + 9ºС. 9 марта - местами небольшой дождь, ветер юго-западный 7-12 м/с, температура +1 .. + 6ºС, днем+7 .. + 12ºС. 10 марта - временами небольшой дождь, ветер западный 7-12 м/с, температура ночью -1 .. + 4ºС, днем +4 .. + 9ºС.