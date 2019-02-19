Прогноз погоды на конец недели на Сумщине

7 марта - без осадков, ветер южный 7-12 м/с, температура днем -2 .. + 3ºС.
8 марта - ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер южный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2 .. + 3ºС, днем +4 .. + 9ºС.
9 марта - местами небольшой дождь, ветер юго-западный 7-12 м/с, температура +1 .. + 6ºС, днем+7 .. + 12ºС.
10 марта - временами небольшой дождь, ветер западный 7-12 м/с, температура ночью -1 .. + 4ºС, днем +4 .. + 9ºС.
Подходят к концу выходные с солнечной, морозной погодой, и уже завтра в понедельник ожидаем изменения....
На выходных погода на Сумщине будет формироваться под влиянием области повышенного давления....
Прогноз погоды в Сумах на 28 февраля от сайта sinoptik.ua....
В пятницу и на выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием холодной воздушной массы из Скандинавии, которую принесет антициклон....
Погода капризная дама, и вот уже завтра солнечная погода сменится на порывистый ветер, небольшие осадки в виде дождя и мокрого...