Сумчане сидят без отопления и воды Отдел «Служба 15-80» сообщает сумчан о временных неудобствах в связи с выполнением обслуживающими организациями регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

КП «Сумытеплоэнергоцентраль» будет выполнять ремонтные работы на системе отопления в помещении банка по ул. 9 Мая, 4. С 9:00 теплоснабжения в доме будет отключено до завершения работ.

Кроме того, сейчас отключено теплоснабжение в доме по ул. Воскресенская, 10, где возник порыв на системе отопления в нежилом помещении кафе, к которому отсутствует свободный доступ. Восстановление и налаживание подачи отопления в квартиры дома будет выполнен после ликвидации причины аварийной ситуации.

Также работы будут выполнять ООО «УК Сумытехнобудсервис» по пр-ту М. Лушпы, 14, ул. СКД, 14 (замена кранов и установка счетчиков холодной и горячей воды в квартирах, с 9:00 водоснабжение в домах будет отключено до завершения работ), ООО «УК «Домком-Сумы» по ул. Рыбалко, 6 (замена кранов холодной и горячей воды в квартире, с 9:00 водоснабжения в доме будет отключено до завершения работ).