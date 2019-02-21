В детсад на Сумщине занесли кишечную инфекцию

Информация о групповом заболевании поступило 4 марта из Конотопского горрайонного отдела ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины».
Введены санитарно-противоэпидемические мероприятия с целью локализации и ликвидации данного случая. В результате эпидемиологического расследования установлено, что групповое заболевание не связано с питанием в заведении, а возникло в результате заноса инфекции из семейного очага и получило распространение контактно-бытовым путем из-за несоблюдения личной гигиены и гигиенического режима персоналом.
За выявленные нарушения санитарно-противоэпидемического режима вынесено предписание руководителю учреждения и составлен протокол об административном правонарушении.
Кстати, нарушение гигиенических требований в данном заведении было обнаружено и в ходе планового мероприятия государственного надзора (контроля), проведенного в феврале текущего года, за что виновное должностное лицо уже привлекалось к административной ответственности.
В связи с регистрацией данного случая специалистами Конотопского горрайонного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области инициировано рассмотрение вопроса профилактики кишечных инфекций на совещании в отделе образования Конотопского городского совета.
По состоянию на 6 марта новых случаев заболевания не зарегистрированы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, сообщает Госпродпотребслужба.
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