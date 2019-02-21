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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В детсад на Сумщине занесли кишечную инфекцию

4-5 марта специалистами Конотопского горрайонного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области совершено расследование причин и условий возникновения группового заболевания острой кишечной инфекцией среди воспитанников младшей группы заведения дошкольного образования №10 «Елочка» в Конотопе, во время которого пострадали 4 ребенка.

Информация о групповом заболевании поступило 4 марта из Конотопского горрайонного отдела ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины».

Введены санитарно-противоэпидемические мероприятия с целью локализации и ликвидации данного случая. В результате эпидемиологического расследования установлено, что групповое заболевание не связано с питанием в заведении, а возникло в результате заноса инфекции из семейного очага и получило распространение контактно-бытовым путем из-за несоблюдения личной гигиены и гигиенического режима персоналом.

За выявленные нарушения санитарно-противоэпидемического режима вынесено предписание руководителю учреждения и составлен протокол об административном правонарушении.

Кстати, нарушение гигиенических требований в данном заведении было обнаружено и в ходе планового мероприятия государственного надзора (контроля), проведенного в феврале текущего года, за что виновное должностное лицо уже привлекалось к административной ответственности.

В связи с регистрацией данного случая специалистами Конотопского горрайонного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области инициировано рассмотрение вопроса профилактики кишечных инфекций на совещании в отделе образования Конотопского городского совета.

По состоянию на 6 марта новых случаев заболевания не зарегистрированы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, сообщает Госпродпотребслужба.

Общество Детсад Кишечная инфекция Конотоп

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