На Сумщине аттестовались водолазы-спасатели из столицы 5-6 марта в Межрегиональном центре быстрого реагирования ГСЧС Украины в Ромнах состоялась обязательная ежегодная аттестация специалистов-водолазов.

Для этого прибыли 35 специалистов по ГУ ГСЧС Киева и Киевской области, а также Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины.

Водолазно-квалификационная комиссия проверила уровень их теоретической подготовки и практических навыков, знаний по правилам безопасности труда. На втором этапе аттестации проверялся уровень подготовки водолазов с помощью барокамеры, в которой создавался давление, которое соответствует рабочим глубинам (до 20 метров). Комиссия анализировала характер и сложность проведенных водолазами подводных работ и общее количество часов работы под водой.

Также проверялись - навыки оказания первой медицинской помощи, знания правил хранения, вопросы подготовки водолазного снаряжения, навыки по организации водолазных спусков и по выполнению типовых водолазных работ. Проверялись все типы водолазных снаряжений и средства обеспечения и оценивались знания правил безопасности водолазных спусков, сообщает пресс-служба Центра.