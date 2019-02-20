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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:32211

На Сумщине аттестовались водолазы-спасатели из столицы

5-6 марта в Межрегиональном центре быстрого реагирования ГСЧС Украины в Ромнах состоялась обязательная ежегодная аттестация специалистов-водолазов.

Для этого прибыли 35 специалистов по ГУ ГСЧС Киева и Киевской области, а также Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины.

Водолазно-квалификационная комиссия проверила уровень их теоретической подготовки и практических навыков, знаний по правилам безопасности труда. На втором этапе аттестации проверялся уровень подготовки водолазов с помощью барокамеры, в которой создавался давление, которое соответствует рабочим глубинам (до 20 метров). Комиссия анализировала характер и сложность проведенных водолазами подводных работ и общее количество часов работы под водой.

Также проверялись - навыки оказания первой медицинской помощи, знания правил хранения, вопросы подготовки водолазного снаряжения, навыки по организации водолазных спусков и по выполнению типовых водолазных работ. Проверялись все типы водолазных снаряжений и средства обеспечения и оценивались знания правил безопасности водолазных спусков, сообщает пресс-служба Центра.

Общество Водолазы Роменский МЦБР Спасатели

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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