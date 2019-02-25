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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:21194

В Шостке поймали мотоугонщика

Мотоцикл похитил из гаража пенсионерки 31-летний житель Шостки.

В шосткинскую полицию с заявлением о краже обратилась 60-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что из ее гаража, куда она долгое время не наведывалась, неизвестный похитил мототранспорт и запчасти от автомобиля.

«Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Мужчине 31 год, он местный и имел проблемы с законом и раньше. Последний признался в содеянном, рассказав, что похищенный мотоцикл находится у него дома».

По словам подозреваемого, дверь в гараж, откуда он похитил мотоцикл, были открыты. Его слова сейчас проверяют правоохранители.

Похищенный мототранспорт злоумышленник добровольно выдал полиции, а те после необходимых следственных действий вернут его хозяйке. В отношении мужчины открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает штраф от 1000 до 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от трех до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Угон Шостка

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