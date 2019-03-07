Житель Сумщины на лугу нашел устаревший боеприпас 6 марта в 15:40 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении неизвестного предмета, внешне похожего на боеприпас, в с. Лысогубовка Конотопского района.

Сообщил о находке местный житель, который прогуливался по лугу. Прибыв на место, спасатели идентифицировали находку как 76-мм. артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

На месте обнаружения выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

С целью предупреждения несчастных случаев среди населения в случае обнаружения взрывоопасных предметов, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила безопасного обращения с взрывоопасными или неизвестными предметами!

Категорически запрещается:

• касаться подозрительного предмета или передвигать его,

• заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать;

• осуществлять на подозрительный предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие;

• пытаться самостоятельно обезвредить находку;

• разбирать взрывоопасный предмет.

Помните, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо сразу сообщить об этом по телефону «101» или «102», а также ни в коем случае не пытаться самостоятельно идентифицировать и обезвреживать найденные боеприпасы, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.