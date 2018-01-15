Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:26705

Сумские копы поймали 16-летнего насильника

В Сумах патрульные разыскали несовершеннолетнего юношу, вероятно причастного к изнасилованию.

8 марта, около 23 часов, экипаж патрульных получил сообщение о том, что в одном из переулков, неподалеку от улицы Троицкой, неизвестный избил и изнасиловал женщину.

Экипажи патрульных оперативно направились на вызов. На месте выяснилось, что на 23-летнюю женщину, которая шла с работы, сзади напал неизвестный. Он повалил ее на землю и нанес несколько ударов в лицо. После чего, мужчина начал угрожать убить ее, если она начнет сопротивляться. В дальнейшем 16-летний юноша начал насиловать женщину. Неизвестно, как могло закончиться это ужасное событие, если бы не случайный прохожий, который спугнул преступника, и тот скрылся в неизвестном направлении. Гражданин сразу позвонил в скорую и полицию.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

В ходе опроса потерпевшей, вероятных свидетелей и просмотра видео с камер наблюдения полицейским удалось установить приметы насильника.

Ориентировку на него передали всем экипажам города.

Уже под утро, на площади Покровской, патрульные заметили двух парней, один из которых был похож по описанию на злоумышленника. Общаясь с ним, инспекторы заметили, что у юноши разбиты кулаки, а на верхней одежде были пятна бурого цвета, похожие на кровь. Объясниться по данной ситуации парень не смог.

Стражи порядка сообщили об указанном событии родителей несовершеннолетнего, а также доставили его в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 152 (Изнасилование) УК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Право Изнасилование

По тематике

На Сумщине 14-летний парень изнасиловал школьника
27.02.2019 14:03

На Сумщине 14-летний парень изнасиловал школьника

О случае сексуального насилия в отношении малолетнего рассказал на своей странице в Фейсбуке замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин 22 февраля....

В Сумах поймали насильника
19.10.2018 10:46

В Сумах поймали насильника

Подозреваемого в краже заподозрили еще и в попытке насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом....

18.05.2018 15:37

Подозреваемого в изнасиловании двух 16-летних девушек оставили под стражей

Апелляционный суд Сумской области рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Заречного районного суда г. Сумы, которой житель Шосткинского района, подозреваемый в...

17.01.2018 11:15

Шосткинского насильника-педофила взяли под стражу

26-летнего шосткинца, который изнасиловал двух 15-летних девочек, взяли под стражу на два месяца....

15.01.2018 14:35

В Шостке задержали педофила-насильника

На Сумщине по подозрению в совершении особо тяжкого преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних задержан житель Шостки....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:00
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00 20:00
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
Кино Дружба
10-00 - 60 грн.
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.