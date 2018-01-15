Сумские копы поймали 16-летнего насильника В Сумах патрульные разыскали несовершеннолетнего юношу, вероятно причастного к изнасилованию.

8 марта, около 23 часов, экипаж патрульных получил сообщение о том, что в одном из переулков, неподалеку от улицы Троицкой, неизвестный избил и изнасиловал женщину.

Экипажи патрульных оперативно направились на вызов. На месте выяснилось, что на 23-летнюю женщину, которая шла с работы, сзади напал неизвестный. Он повалил ее на землю и нанес несколько ударов в лицо. После чего, мужчина начал угрожать убить ее, если она начнет сопротивляться. В дальнейшем 16-летний юноша начал насиловать женщину. Неизвестно, как могло закончиться это ужасное событие, если бы не случайный прохожий, который спугнул преступника, и тот скрылся в неизвестном направлении. Гражданин сразу позвонил в скорую и полицию.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

В ходе опроса потерпевшей, вероятных свидетелей и просмотра видео с камер наблюдения полицейским удалось установить приметы насильника.

Ориентировку на него передали всем экипажам города.

Уже под утро, на площади Покровской, патрульные заметили двух парней, один из которых был похож по описанию на злоумышленника. Общаясь с ним, инспекторы заметили, что у юноши разбиты кулаки, а на верхней одежде были пятна бурого цвета, похожие на кровь. Объясниться по данной ситуации парень не смог.

Стражи порядка сообщили об указанном событии родителей несовершеннолетнего, а также доставили его в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 152 (Изнасилование) УК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.