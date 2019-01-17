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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:58339

Сумские пограничники в поезде нашли контрабандные диски

Проводник поезда «Москва-Кишинев» скрыл от контроля коробки с игровыми дисками.

В пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили товар, который перемещался через границу с сокрытием от контроля.

Во время осмотра одного из вагонов поезда, пограничный наряд в межпотолочном пространстве над нишей для багажа рабочего купе проводника обнаружил 6 коробок с игровыми дисками.

Как выяснилось, таким образом незаконно переместить через границу товар пытался проводник этого поезда, 49-летний гражданин Молдовы.

Сейчас обнаружены диски изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.

Право Контрабанда

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