В Сумах прошел (не) чисто женский забег

Победительница женского забега Марина Гога
Организаторы предложили три варианта: 3 км, 9 км и 3 км в паре вокруг Чешки. Бежали не только девушки.
Результаты:
9 км
Мужчины:
1. Александр Скляр (Сумы) 32:53
2. Николай Мазный (Сумы) 34:43
3. Александр Шпетный (Сумы) 36:19
Женщины
1. Марина Гога (Сумы) 43:58
2. Лариса Сысоева (Сумы) 52:29
3 км
Мужчины
1. Владимир Сергиенко (Сумы) 12:35
2. Анатолий Лисун (Сумы) 12:55
3. Сергей Рубан (Сумы) 14:02
Женщины
1. Оксана Усова (Сумы) 15:09
2. Тамара Товстогуз (Сумы) 16:59
3. Татьяна Заруба (Сумы) 17:01
Пары
1. Сергей Тарабан / Алина Данильченко (Сумы) 14:50
2. Владислав Диброва / Мария Бацман (Сумы) 16:17
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