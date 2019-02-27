Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:33315

В Сумах прошел (не) чисто женский забег

Сегодня, 10 марта, в Сумах прошел забег Run, Ladies run от Race Project.

Победительница женского забега Марина Гога

Организаторы предложили три варианта: 3 км, 9 км и 3 км в паре вокруг Чешки. Бежали не только девушки.
Результаты:

9 км
Мужчины:
1. Александр Скляр (Сумы) 32:53
2. Николай Мазный (Сумы) 34:43
3. Александр Шпетный (Сумы) 36:19
Женщины
1. Марина Гога (Сумы) 43:58
2. Лариса Сысоева (Сумы) 52:29

3 км
Мужчины
1. Владимир Сергиенко (Сумы) 12:35
2. Анатолий Лисун (Сумы) 12:55
3. Сергей Рубан (Сумы) 14:02
Женщины
1. Оксана Усова (Сумы) 15:09
2. Тамара Товстогуз (Сумы) 16:59
3. Татьяна Заруба (Сумы) 17:01
Пары
1. Сергей Тарабан / Алина Данильченко (Сумы) 14:50
2. Владислав Диброва / Мария Бацман (Сумы) 16:17

 
Спорт Забег Легкая атлетика

По тематике

Сумские ветераны отличились на чемпионате Украины по легкой атлетике
05.03.2019 15:17

Сумские ветераны отличились на чемпионате Украины по легкой атлетике

2-3 марта в Киеве проходил чемпионат Украины по легкой атлетике среди ветеранов в помещении....

Чемпионат Европы по легкой атлетике: наши без медалей
03.03.2019 16:59

Чемпионат Европы по легкой атлетике: наши без медалей

В Глазго (Великобритания) завершается чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении....

Чемпионат Европы по легкой атлетике: субботние результаты наших
02.03.2019 18:08

Чемпионат Европы по легкой атлетике: субботние результаты наших

В Глазго (Великобритания) продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении....

Чемпионат Европы по легкой атлетике: результаты наших
02.03.2019 07:51

Чемпионат Европы по легкой атлетике: результаты наших

Сегодня, 1 марта, в Глазго (Великобритания) стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении....

Сумчан приглашают на первый весенний забег
27.02.2019 19:47

Сумчан приглашают на первый весенний забег

Начинай весенний беговой сезон уже 10 марта на первом весеннем забеге в городе Сумы LadiesRun от Race Project....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:00
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00 20:00
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
Кино Дружба
10-00 - 60 грн.
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.