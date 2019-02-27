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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:45242

Чемпионат мира по биатлону: у Украины «золото»

Капитан мужской сборной Украины завоевал золотую медаль в гонке преследования.

Сегодня, 10 марта, в шведском Эстерсунде мужским персьютом продолжился чемпионат мира-по биатлону, пишет sport.ua.

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный стал чемпионом мира в гонке преследования! После двух промахов на первом рубеже капитан мужской сборной Украины прошел идеально три стрельбы подряд и финишировал первым.

После третьей стрельбы норвежец Йоханнес Бё имел гандикап в почти минуту над преследователями, которых кроме Пидручного было еще четыре. Лидер общего зачета Кубка мира вполне мог позволить себе допустить два промаха, но не больше. Однако после трех кругов штрафа он вышел на финишный круг вторым, в 15 секундах от Пидручного.

27-летний украинец, который стал единственный среди преследователей кому удалось закрыть все мишени на последнем рубеже, полностью выложился на финишном круге и не подпустил к себе реактивного Бё-младшего. Пидручный финишировал первым и принес мужскому украинскому биатлону первое золото чемпионатов мира!

Йоханнес Тингнес Бё в этот раз завоевал серебряную медаль, а француз Кантен Фийон Майе выиграл борьбу за бронзу у Тарьей Бё.

Еще один украинец, уроженец Сумщины Руслан Ткаленко с двумя кругами штрафа в пассиве занял 38-е место.

Преследование. Мужчины

1.  Дмитрий Пидручный  (2+0+0+0)  31:54,1

2.  Йоханнес Тингнес Бё  (0+1+1+3)  +8,3

3.  Кантен Фийон Майе  (2+0+0+1)  +17,7

...

38.  Руслан Ткаленко  (0+2+0+0)  +3:01,8


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