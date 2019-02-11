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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:34239

На Сумщине объявили «оранжевый» уровень опасности из-за ветра

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает об усилении ветра в 15 областях и объявляет в связи с этим второй, «оранжевый» уровень опасности.

«По данным Укргидрометцентра, 11 марта в Украине порывы ветра 15-22 м/с во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый) », - говорится в сообщении.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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