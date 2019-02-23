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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:03156

Сумчане снова сидят без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 11 марта

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода по пр. Михаила Лушпы сегодня, 11 марта прекращено водоснабжение домов №№ 27, 29, 31в, 33, 35 по пр. Михаила Лушпы и № 19 по ул. Заливная.

После завершения работ подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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