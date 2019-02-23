Сумчане снова сидят без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода по пр. Михаила Лушпы сегодня, 11 марта прекращено водоснабжение домов №№ 27, 29, 31в, 33, 35 по пр. Михаила Лушпы и № 19 по ул. Заливная.
После завершения работ подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
КП «Горводоканал» сообщает об аварийно-ремонтных работах по проспекту Михаила Лушпы в Сумах....
Отдел «Служба 15-80» сообщает сумчан о временных неудобствах в связи с выполнением обслуживающими организациями регламентных и ремонтных работ на внутридомовых...
Ночью работа Токаревского водозабора будет приостановлена....
КП «Горводоканал» сообщает о порыве водосети по улице Героев Крут....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды на Барановке....