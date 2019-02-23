Сумчане снова сидят без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 11 марта

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода по пр. Михаила Лушпы сегодня, 11 марта прекращено водоснабжение домов №№ 27, 29, 31в, 33, 35 по пр. Михаила Лушпы и № 19 по ул. Заливная.

После завершения работ подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.