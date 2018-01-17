Сумские патрульные рассказали, как ловили мартовского насильника (видео) В ночь с 8 на 9 марта в Сумах произошло изнасилование.

Уже известно, что задержанному 16-летнему юноше сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 152 (изнасилование, то есть половое сношение с применением физического насилия) УК Украины.

Сейчас все обстоятельства той ночи, вы можете увидеть на видео.