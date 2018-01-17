Сумские патрульные рассказали, как ловили мартовского насильника (видео)

Уже известно, что задержанному 16-летнему юноше сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 152 (изнасилование, то есть половое сношение с применением физического насилия) УК Украины.
Сейчас все обстоятельства той ночи, вы можете увидеть на видео.
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