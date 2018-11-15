У бібліотеках Сум провели Шевченківські дні У закладах міської централізованої бібліотечної системи провели заходи на вшанування 205-річчя з Дня народження Тараса Шевченка.

Напередодні національного Шевченківського дня в усіх бібліотеках оформили викладки літератури, книжкові виставки, провели масові заходи про життя і творчий шлях Великого Кобзаря, що покликані виховати любов і повагу до спадщини, яку залишив поет.

Зокрема, в центральній міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка працівники читального залу підготували книжкову виставку «Т. Г. Шевченко: і возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик» до 205-річчя з Дня народження Великого Кобзаря. Для експозиції підібрали літературу, що розкриває творчий та життєвий шлях Тараса Шевченка, його спадок як письменника, художника, мислителя і борця за волю України. Книжкова виставка призначена допомогти користувачам бібліотеки глибше усвідомити суспільну й художню цінність Шевченкового слова, поглибити знання про його коротку, трагічну, але в той же час і величну долю та стати інформаційним приводом для зміцнення рівня національної самосвідомості.

У бібліотеці-філії № 16 приймали вихованців старшої групи дитсадка № 25 «Білосніжка». Під час проведення віршограю «Оживає Кобзареве слово» бібліотекар розповіла малечі про дитинство і творчий шлях Тараса Шевченка, діти продекламували вірші Великого Кобзаря та переглянули книжкову викладку.

У бібліотеці-філії № 8 для молодших читачів відбувся захід «Чарівне слово Кобзаря». Діти переглянули відео: «Дитинство Тараса Шевченка», «Садок вишневий коло хати», «Тече вода з під явора», «Зацвіла в долині червона калина», «Якби мені черевички». Під час заходу «Між пензлем і словом» бібліотекар розкрила десятикласникам школи № 15 багатогранність таланту Великого Кобзаря як поета й живописця, учні процитували його вірші та відповідали на запитання вікторини «Шевченківська стежина».

Шевченківський стартинейджер «Єднаймо Україну Тарасовим словом», влаштований напередодні Дня народження Кобзаря в бібліотеці-філії № 3 ім. О. Столбіна, зібрав восьмикласників школи № 18 в єдину спільну команду аби створити свято, вшанувати спадщину улюбленого поета, показати свої знання та вміння. Нова креативна форма творчого спілкування підлітків захопила зал. Малярський аукціон, біографічна коментована мозаїка «Тарасовими шляхами», літературні пазли «Крилате слово Кобзаря», поетичний перегук «Декламуємо Шевченка», відкритий мікрофон «Думи, мої думи...», краєзнавче лото «Сумщина пам’ятає» – ті складові, які стали темами святкового спілкування, мали на меті подарувати молоді радість спілкування, сформувати осмислене ставлення до творчості Тараса Шевченка. Незвичайний формат дав змогу емоційно, щиро засвідчити велику повагу, шану Великому Тарасу, його поетичному слову, художньому генію, його непохитному заповіту: «Свою Україну любіть...» У бібліотеці-філії № 1 для студентів Сумського вищого професійного училища будівництва та дизайну провели літературну годину «Твоя дума, твоя пісня не вмре, не загине» і також показали презентацію «Шевченко та Сумщина». Слухачі ознайомилися з цікавими фактами з періоду перебування Кобзаря на Сумщині. Наприкінці заходу бібліотекарі провели вікторину «Шевченко знайомий і незнайомий», де молодь продемонструвала гарні знання про творчість Кобзаря. Також студенти з цікавістю прослухали розповідь про маловідомі сторінки життя Тараса Шевченка.

Працівники бібліотеки-філії № 6 у рамках Шевченківських днів провели поетичний марафон «Із скарбниці Шевченкових поезій», а у бібліотеці-філії № 17 влаштували акцію «Читаємо Шевченка разом», пише сайт мерії.