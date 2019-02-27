Кто из сумчан сегодня без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода по ул. Гамалия сегодня, 12 марта, прекращено водоснабжение домов №№ 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36/1, 17, 17/1, 19, 21, 23, 29а, 31, 33 по ул. Гамалия.
После завершения работ подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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