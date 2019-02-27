Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:53179

Ахтырские оперативники задержали наркодилера

Задержали последнего при попытке очередной реализации марихуаны.

В Ахтырский отдел полиции поступила оперативная информация, что один из местных жителей занимается сбытом наркотиков. Правоохранители решили проверить это и провели ряд следственно-оперативных мероприятий, в результате чего мужчину задержали при очередной попытке продажи марихуаны.

«Наркотические вещества полицейские изъяли, а самого реализатора доставили в отдел полиции, - комментирует Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - Задержанному 24 года, он уже имеет судимости за совершение имущественных преступлений. И хотя сам он своей вины не признает, работники полиции собрали достаточно доказательств его причастности к реализации наркотического сырья. Тем более, что его застали на попытке сбыта за 700 гривен 70 граммов марихуаны».

Работники полиции устанавливают круг постоянных клиентов подозреваемого. Последнему уже объявили подозрение по признакам ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Ахтырка Наркодилер Наркотики

По тематике

В Сумской СИЗО пытались передать сигареты с сюрпризом
Вчера 15:50

В Сумской СИЗО пытались передать сигареты с сюрпризом

В Сумском СИЗО пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта....

Вчера 13:57

В Сумах у конотопчанина изъяли 4 кг наркосырья

С начала нынешнего года полиция Сумской области раскрыла 267 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков....

Ахтырчанин нашел на огороде гранату
Вчера 11:53

Ахтырчанин нашел на огороде гранату

10 марта в 15:40 в Службу спасения «101» поступила информация о том, что в г. Ахтырка на ул. Широкой был...

06.03.2019 16:29

В Сумах наркодилеру дали 4 года за решеткой

За незаконный оборот наркотических средств к 4 годам лишения свободы приговорен сумчанин....

06.03.2019 14:35

На Сумщине за день полиция раскрыла 8 наркопреступлений

За минувшие сутки работники полиции области обнаружили восемь преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков....

Новости

Пока по 5: исполком против повышения стоимости проезда в сумских маршрутках
Сегодня 11:06
На Сумщине муж забил жену молотком до смерти
Сегодня 13:08
Ахтырские оперативники задержали наркодилера
Сегодня 12:53
В Белополье «Зе! команда» намусорила своей рекламой
Сегодня 12:47
В деле распила средств на ремонте лифтов арестовали документацию сумского КП
Сегодня 12:31
Сумчане отличились на чемпионате Украины по хортингу
Сегодня 12:16
В Сумах сначала заказали проект капремонта сквера Шевченко, а потом решили провести общественные слушания
Сегодня 12:04
Фейковая коммунальщица обокрала старушку
Сегодня 11:49
Кто из сумчан сегодня без воды
Сегодня 11:36
В Сумах горела электрощитовая в многоэтажке
Сегодня 10:56
Сумской исполком доволен работой транспортного отдела
Сегодня 10:51
В Сумы съедутся спасатели-футболисты
Сегодня 10:41
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:00
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00 20:00
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
Кино Дружба
10-00 - 60 грн.
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.