Ахтырские оперативники задержали наркодилера Задержали последнего при попытке очередной реализации марихуаны.

В Ахтырский отдел полиции поступила оперативная информация, что один из местных жителей занимается сбытом наркотиков. Правоохранители решили проверить это и провели ряд следственно-оперативных мероприятий, в результате чего мужчину задержали при очередной попытке продажи марихуаны.

«Наркотические вещества полицейские изъяли, а самого реализатора доставили в отдел полиции, - комментирует Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - Задержанному 24 года, он уже имеет судимости за совершение имущественных преступлений. И хотя сам он своей вины не признает, работники полиции собрали достаточно доказательств его причастности к реализации наркотического сырья. Тем более, что его застали на попытке сбыта за 700 гривен 70 граммов марихуаны».

Работники полиции устанавливают круг постоянных клиентов подозреваемого. Последнему уже объявили подозрение по признакам ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.