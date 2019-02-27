Сумские копы поймали наркомана Патрульные задержали мужчину с веществом, похожим на альфа-соль.

Во время патрулирования улицы Металлургов, экипаж роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции заметил подозрительного гражданина, который резко изменил направление движения, когда вблизи него проезжал экипаж полицейских.

Инспекторы решили поговорить с ним, чтобы установить причину его странного поведения. Во время общения прохожий вел себя тревожно и имел нервозное поведение.

Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у 24-летнего мужчины сверток, замотанный изолентой. Когда стражи порядка спросили у мужчины о содержании свертка, он признался, что там альфа-соль.

Сотрудники управления вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Ведется следствие.