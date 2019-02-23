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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:21224

Баскетбольная команда СумГУ вылетела из Студлиги

10-12 марта в Киеве прошли матчи дивизиона «Центр» Студенческой баскетбольной лиги Украины.

В этом году прошлогодний серебряный призер соревнований - команда СумГУ выступала в центральном дивизионе вместо восточного. Система проведения игр в дивизионе - 6 команд, 2 из которых не приехали из-за форс-мажорных обстоятельств, разделенные на 2 группы, где сыграют каждая с каждой. После определения мест в группах (по 1 игре), первые места каждой из них сыграют со вторыми, а дальше матч за 3-е место и финал.

Первый матч для команды СумГУ прошел против команды КНТЭУ. Перед матчем уже было известно, что победитель сыграет с ЧНУ, который неожиданно проиграл далеко не самой сильной команде КПИ. И, как бы странно это ни звучало, но в первой игре нашей команде необходимо было проигрывать, ведь играть против игроков Суперлиги из «Черкасских мавп», которые должны были приехать на второй игровой день (сыграть 1 матч и уехать обратно) и усилить состав ЧНУ, было однозначно проигрышным решением. Игра против КНТЭУ прошла достаточно ровно - никто не выкладывался изо всех сил, но кто-то должен был выиграть матч. В итоге победа 76:73 досталась СумГУ.

Игра с ЧНУ прошла, как и ожидалось - неплохие первая и последняя четверти, но в целом проигрыш 64:84. В параллельном матче КНТЭУ переиграл КПИ и автоматически получил серебряные награды, как минимум. В последний день соревнований наши ребята довольно легко переиграли команду в игре за третье место КПИ 87:62.

Всего 2 победы и 1 поражение и, из-за несколько несправедливой схемы, в результате лишь 3-е место дивизиона и вылет из дальнейшей борьбы.

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