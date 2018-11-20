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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах прошел чемпионат области по шахматам и шашкам

10 марта года в клубе «Интеллект» СумГУ состоялся пятый чемпионат Сумской области по интеллектуальным видам спорта (шахматы и шашки 64).

Соревнования, в которых приняли участие 30 сильнейших представителей из Сум, Ромен, Сумского и Краснопольского районов.

В соперничестве между собой, лидирующие позиции в категории шахматы с весомым результатом сохранил неоднократный участник и призер Владислав Рогоз. Вслед за лидером, второй и третий ряд итоговой таблицы за активными участниками Виталием Марченко и Владимиром Тихоновским.

В категории шашки победителем стал представитель с. Хотинь Сумского района Евгений Шовкун. На второй и третьей позиции - Ярошенко Александр (Ромны) и сумчании Стрижак Дмитрий.

В общем итоге, абсолютным чемпионом области по интеллектуальным играм стал Владислав Рогоз. Вслед за ним за лидирующие позиции поборолись сумчане Маликов Александр и Стрижак Дмитрий. 

Спорт Шахматы Шашки

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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