На Сумщине 20 сел оказались без света В ночь с 11 на 12 марта из-за непогоды частично без электроэнергии оказались 20 населенных пунктов в Сумской области.

Аварийные обесточивания произошли в Ахтырском, Роменском, Сумском и Белопольского районах. Специалисты ПАО «Сумыоблэнерго» в течение нескольких часов полностью восстановили электроснабжение потребителей. Причинами аварийных обесточиваний были шквальный ветер и дождь, которые привели к падению ветвей и деревьев на линии электропередачи. В результате сети повреждались.