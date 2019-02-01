На Сумщине 20 сел оказались без света

Аварийные обесточивания произошли в Ахтырском, Роменском, Сумском и Белопольского районах. Специалисты ПАО «Сумыоблэнерго» в течение нескольких часов полностью восстановили электроснабжение потребителей.
Причинами аварийных обесточиваний были шквальный ветер и дождь, которые привели к падению ветвей и деревьев на линии электропередачи. В результате сети повреждались.
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