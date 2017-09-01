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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Высший совет правосудия считает, что в деятельность сумских судей вмешивались

ВСП обнаружил признаки вмешательства в процессуальную деятельность судей Заречного районного суда г. Сумы.

На заседании 12 марта Высший совет правосудия, рассмотрев сообщение судей Заречного районного суда города Сумы Сибилева Алексея Валерьевича, Климашевской Ирины Валентиновны, Янголя Евгения Васильевича, Шелеховой Анны Валерьевны, Кривцовой Анны Васильевны, Сидоренко Аллы Петровны о вмешательстве в их деятельность как судей по осуществлению правосудия, постановил:

- внести Генеральному прокурору представление о привлечении к установленной законом ответственности лиц, которыми допущены бездействие, заключающееся в невнесении в Единый реестр досудебных расследований сведений, изложенных в сообщениях судей Заречного районного суда города Сумы Сибилева Алексея Валерьевича, Климашевской Ирины Валентиновны, Янголя Евгения Васильевича, Шелеховой Анны Валерьевны, Кривцовой Анны Васильевны, Сидоренко Аллы Петровны;

- обратить внимание Генерального прокурора на то, что процессуальная деятельность органов досудебного расследования не может нарушать гарантии независимости судей, предусмотренных статьями 126, 129 Конституции Украины и статьей 48 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Результаты рассмотрения вопросов повестки дня заседания Высшего совета правосудия № 17 от 12 марта 2019 по ссылке.

Право Вмешательство в работу судей ВСП Заречный районный суд г. Сумы

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