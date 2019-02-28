Кто в Сумах сегодня без воды

Речь идет о домах по адресам: ул. Римского-Корсакова, 32, ул. Ивана Сирко, 2, где ООО «УК Сумитехнобудсервис» будет заменять стойки в квартирах; ул. Харьковская, 58В, ул. Глинки, 7, ул. Нижнесыроватская, 37, где этот же ЖЭК будет заниматься заменой коренных кранов; ул. Нахимова, 40, ул. Садовая, 33, где ООО «УК «Комэнерго-Сумы» будет выполнять работы по замене труб и по установлению счетчика; пл. Горького, 2, 6, ул. Супруна, 14, где ООО «УК «Домком-Сумы» будет менять краны и стояки.
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