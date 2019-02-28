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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:55135

Кто в Сумах сегодня без воды

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: ул. Римского-Корсакова, 32, ул. Ивана Сирко, 2, где ООО «УК Сумитехнобудсервис» будет заменять стойки в квартирах; ул. Харьковская, 58В, ул. Глинки, 7, ул. Нижнесыроватская, 37, где этот же ЖЭК будет заниматься заменой коренных кранов; ул. Нахимова, 40, ул. Садовая, 33, где ООО «УК «Комэнерго-Сумы» будет выполнять работы по замене труб и по установлению счетчика; пл. Горького, 2, 6, ул. Супруна, 14, где ООО «УК «Домком-Сумы» будет менять краны и стояки.

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«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
«Свингеры 2» Андрес Екис (Украина, 2019)
Кино Космос
20:45—55 грн.
«Как приручить дракона 3» Дин ДеБлуа (США, 2019)
«Как приручить дракона 3» Дин ДеБлуа (США, 2019)
Кино Космос
10:00—45 грн.
 
«Собаки»
Театр ТЮЗ
18.00

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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