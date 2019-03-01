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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:55136

Ольга Абрамова победила в спринте на кубке IBU

В Мартел-валь-Мартелло (Италия) стартовал последний этап кубка IBU.

Первый из женских спринтов ознаменовался самым коротким старт-листом сезона. Лишь 52 участницы приняли старт в этой гонке, пишет biathlon.com.ua.

Событием дня стало для нашей команды идеальное выступление выпускницы СумГУ Ольги Абрамовой, которая сумела безукоризненно проявить себя в горных условиях Мартелла! Если и можно к чему-то "придраться" в этом спринте, то только - к продолжительному выцеливанию последней мишени в стойке. Но этот шаг Оли себя полностью оправдал: проведя оба огневых рубежа без штрафа, Абрамова понеслась к финишу! За победой!

Довольно уверенно с точки зрения борьбы за места в десятке общего зачета провела гонку Надежда Белкина. Допустив две ошибки при стрельбе, она финишировала восьмой. Немного смазали впечатление последние полтора километра дистанции, на которых Надя уступила две позиции. Но при этом поднялась на пятую строчку тотала. И, учитывая отсутствие на этом этапе Элизабет Хогберг, единственной соперницей в борьбе за пятую позицию для украинки остается шведка Джоанна Скоттхайм, финишировавшая сегодня третьей.

Добрых слов заслуживает скорость Яны Бондарь, ставшей второй по чистому ходу в этой гонке. Но вот стрельба Яну в очередной раз, увы, подвела. Два промаха на каждом из огневых рубежей и невысокая скорострельность не позволили конвертировать стремительный бег в призовой результат - на финише у Яны 17-е время. Хотя отыгрыш 11-ти позиций на последнем круге впечатляет!

Ну а украинские болельщики были в предвкушении долгожданного дебюта в составе нашей команды отбывшей двухлетний карантин после смены спортивного гражданства Дарьи Блашко. Разумеется, чем-то удивить после продолжительной соревновательной паузы Даше было сложно. Без возможности "разбежаться" скорость Блашко пока далека от необходимого уровня, а естественное стартовое волнение не позволило и чисто отработать на огневых рубежах. В итоге с двумя кругами штрафа Даша финишировала 37-й.

А по окончании церемонии награждения призеров гонки, свой сезонный приз получила и сумчанка Юлия Журавок. Правда, в отсутствии Юли, которая сейчас находится на чемпионате мира в Остерсунде, Малый хрустальный глобус за победу в зачете индивидуальных гонок получил тренер женской сборной Украины Александр Беланенко.

Спринт. Женщины

1.  Ольга Абрамова (0+0)  23:14,7

2.  Кристина Резцова (1+0)  +23,9

3.  Джоанна Скоттхайм (0+0)  +25,1

...

8.  Надежда Белкина (1+1)  +47,6

17.  Яна Бондарь (2+2)  +1:24,5

37.  Дарья Блашко (1+1)  +2:41,0

В мужской части никто из пятерых украинских биатлонистов в сегодняшнем спринте не смог показать абсолютной точности. И лишь два чисто пройденных рубежа на всех - лёжка у сумчанина Антона Дудченко и стойка у Максима Ивко.

Именно неплохая стрельба с одним промахом на стойке позволила Дудченко третий раз в сезоне попасть в ТОП-20 гонок Кубка IBU. И, заняв 15-ое место, он стал сегодня лучшим в нашей команде.

Тарас Лесюк, имея на один промах больше, 18 секунд на финише уступил Антону. Максим Ивко показал хорошую точность, но очень невысокую скорость, две с половиной минуты проиграв лидерам гонки. Ну и совсем не задался старт у сумчанина Андрея Доценко - всего половина закрытых мишеней отправили его за пределы зачетной зоны.

А триумфаторами гонки сегодня стали норвежцы. Весь пьедестал и даже "деревянная" медаль достались биатлонистам из Норвегии. Йоханнес Дале, Эндре Стрёмсхейм, Александер-Фьельд Андерсен, Фредрик Гьессбакк расположились друг за другом в финишном протоколе.

В Кубке наций наши биатлонисты сохранили отрыв от сборной Австрии и продолжают удерживать четвертое место, дающее максимальную квоту в гонках Кубка IBU следующего сезона.

В общем зачете Кубка IBU преимущество Антона Бабикова составляет уже почти сотню очков. Но в то же время обострилась борьба за второе место: Лукас Фратцшер опережает Аристида Бега на три очка и на четыре - Сергея Корастылева.

Спринт. Мужчины

1.  Йоханнес Дале  (0+1)  24:50,7

2.  Эндре Стрёмсхейм  (0+0)  +6,3

3.  Александер-Фьельд Андерсен  (1+0)  +15,0

...

15.  Антон Дудченко  (0+1)  +1:02,8

20.  Тарас Лесюк  (1+1)  +1:20,5

32.  Максим Ивко  (1+0)  +2:36,2

44.  Андрей Доценко  (3+2)  +3:39,3

Завтра в Мартел-валь-Мартелло день отдыха, а в субботу спортсмены еще раз пробегут дистанцию спринта.

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