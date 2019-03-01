Чемпионат мира по биатлону: сумчанка в 22 секундах от медали Сегодня, 14 марта, в шведском Остерсунде на чемпионате мира по биатлону проходила одиночная смешанная эстафета.

Какое же удовольствие подарили украинским болельщикам уроженка Сум Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный своей борьбой. Наш дуэт постоянно был на виду в этой гонке и до последней стрельбы сохраняли адреналин напряжения борьбы за высокие места, пишет biathlon.com.ua.

Первый этап Настя отработала идеально: два рубежа без промахов, и третья позиция на передаче эстафеты! Менее чем в секунде от лидера - Доротеи Вирер! Это при том, что даже несмотря на полный штиль, соперницы в запале борьбы не избежали ошибок, а, к примеру, многоопытная Кайса Макаряйнен и вовсе наработала на штрафной круг.

От Дмитрия Пидручного после золота чемпионата мира болельщики ждали чудес. И капитан сделал все, чтобы оправдать даже самые смелые ожидания! После двух его огневых рубежей Украина осталась единственной командой в гонке без запасных патронов! А поскольку скорость Дима сумел не только сохранить, но даже добавить к командным дисциплинам, то это позволило ему возглавить гонку ! В пяти секундах позади шли французы, остальные соперники имели дефицит в девять и больше секунд.

Но третий этап... Настя Меркушина - безусловно лучшая по нынешним кондициям в женской команде. Но все-таки этого сейчас далеко не достаточно, чтобы соперничать на лыжне с конкурентками уровня Дениз Херрманн. Немка же, к середине круга догнав нашу спортсменку, потом задала такой темп, который оказался слишком тяжелым для Насти. В итоге - два запасных патрона уже в лежке. Пытаясь вернуться в борьбу за медали, Меркушина следующий круг также шла на пределе, за что пришла расплата на стойке, где Настя лишь при помощи всего запасного боекомплекта избежала круга штрафа.

Наша команда оказалась седьмой, и даже еще один идеальный этап в исполнении Пидручного, не позволил украинцам ликвидировать 25-секундное отставание от подиума. Дима вновь был безупречен на огневых рубежах, на дистанции последнего круга легко оставил за спиной россиянин а Матвея Елисеева, и финишную черту пересек пятым.

Чемпионами мира в сингл-миксте стали норвежцы, у которых вышли голодная до медалей Марте Олсбю Ройселанд и жаждущий реабилитации за две неудачных гонки подряд Йоханнес Бё. Когда перед заключительным этапом Йоханнес получил эстафету первым, даже без запаса над преследователями, по его глазам было видно: не отдаст!

Выражение лица норвежца не обмануло: решающий этап он повел безукоризненно, опередив итальянца Лукаса Хофера на 13 секунд. До последней стрельбы на борьбу за победу претендовали и хозяева, но запасной патрон Себастьяна Самуэльссона отправил шведов на бронзовую ступень пьедестала почета.

После такого эмоционального всплеска нужна пауза. И спортсмены ее получат завтра - в день отдыха. Для того, чтобы в субботу вновь "взорваться" - в классических эстафетах!

Одиночная смешанная эстафета

1. Норвегия (0+6) 35:43,2

2. Италия (0+5) +13,4

3. Швеция (0+8) +20,0

4. Германия (0+6) +30,5

5. Украина (0+5) +41,5

6. Россия (0+5) +52,7