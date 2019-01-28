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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах открыли мемориальную доску герою АТО

14 марта в СумГПУ им. А.С.Макаренко состоялось открытие мемориальной доски в честь погибшего в АТО Андрея Кривича (позывной «Дилли»).

Участие в открытии мемориальной доски приняли первый проректор СумГПУ Любовь Пшеничная , замгубернатора Сумщины Иван Боршош, мэр Сум Александр Лысенко, священник Украинской православной церкви отец Павел.

Все присутствующие помолились за упокой души героя и почтили минутой молчания память погибшего воина, который отдал свою жизнь за целостность Украины.

Справка

Андрей Кривич («Дилли») был бойцом-добровольцем тактической группы «Сапсан» Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор». Родился 24 января 1999 года в городе Конотоп. В 2016 году окончил Конотопскую специализированную школу №9 и поступил учиться в СумГПУ имени А.С.Макаренко. В будущем мечтал посвятить себя служению народу в Вооруженных силах Украины в качестве военного психолога. Погиб 27 марта 2018 года во время ротации от пули снайпера на Светлодарской дуге в с. Зайцево Донецкой области.

Общество Андрей Кривич Герой АТО Мемориальная доска Погибший в АТО

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