В Сумах провели футзальный турнир памяти Героя Украины

В рамках проекта «Спорт-Арт 2019» состоялся III Мемориальный турнир по футзалу, посвященный памяти Героя Украины Александра Анищенко. Нынешним чемпионом турнира стала команда Института физической культуры, второе место заняла команда Управления Службы безопасности Украины в Сумской области, третье место завоевала команда «Штурм».
Результаты игр:
ИФК - СБУ 2:0
СБУ - Штурм 5:2
Штурм - ИФК 2:2
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