На Сумщине переселенец пытается через суд доказать российскую агрессию На 10.00 8 апреля назначено следующее судебное заседание по гражданскому делу об установлении юридического факта вынужденного переселения лица вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации.

Лицо обратилось в суд с заявлением об установлении факта того, что его вынужденное переселение в декабре 2014 года с оккупированной территории Донецкой области произошло вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации Российской Федерацией части территории Донецкой области. Иск мотивируется тем, что оно родилось в г. Горловка Донецкой области, где было зарегистрировано и проживало. Однако в декабре 2014 года вынуждено было переместится в г. Белополье Сумской области, где и проживает в настоящее время. Указывает, что с 15 декабря 2014 года находится на учете как лицо, которое перемещается с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции. Ссылаясь на изложенные выше обстоятельства, с целью определения ему статуса как лицу, находящемуся под защитой Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, (жертвы - потерпевшей от международного вооруженного конфликта). Указывает, что другого порядка установления такого юридического факта законодательством Украины не предусмотрено, сообщает Белопольский райсуд.