Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30161

На Сумщине переселенец пытается через суд доказать российскую агрессию

На 10.00 8 апреля назначено следующее судебное заседание по гражданскому делу об установлении юридического факта вынужденного переселения лица вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации.

Лицо обратилось в суд с заявлением об установлении факта того, что его вынужденное переселение в декабре 2014 года с оккупированной территории Донецкой области произошло вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации Российской Федерацией части территории Донецкой области. Иск мотивируется тем, что оно родилось в г. Горловка Донецкой области, где было зарегистрировано и проживало. Однако в декабре 2014 года вынуждено было переместится в г. Белополье Сумской области, где и проживает в настоящее время. Указывает, что с 15 декабря 2014 года находится на учете как лицо, которое перемещается с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции. Ссылаясь на изложенные выше обстоятельства, с целью определения ему статуса как лицу, находящемуся под защитой Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, (жертвы - потерпевшей от международного вооруженного конфликта). Указывает, что другого порядка установления такого юридического факта законодательством Украины не предусмотрено, сообщает Белопольский райсуд.

Право Переселенцы Российская агрессия

По тематике

У Сумах презентують збірку поезій 16-річної переселенки
12.03.2019 08:07

У Сумах презентують збірку поезій 16-річної переселенки

13 березня о 14:00 в Агенції промоції «Суми» відбудеться презентація збірки поезій «МОЄ» Іванової Олександри Максимівни....

В соседнем с Сумами Курске четыре легковушки зажали между двумя БТРами (видео)
02.03.2019 13:49

В соседнем с Сумами Курске четыре легковушки зажали между двумя БТРами (видео)

27 февраля в российском Курске произошло массовое ДТП с участием двух БТРов....

На Сумщине ждали российских спецназовцев
29.11.2018 14:36

На Сумщине ждали российских спецназовцев

На Сумщине полицейские разоблачили мужчину, который сделал заведомо ложное сообщение о нарушении государственной границы....

Уроженец Сумщины среди пленных украинских моряков в Керчи
27.11.2018 07:17

Уроженец Сумщины среди пленных украинских моряков в Керчи

В русском плену оказался наш земляк - уроженец села Глазове Шосткинского района Богдан Небылица....

10.08.2018 08:11

Для переселенцев изменились правила получения справки о постановке на учет и назначении пособия

В департаменте социальной защиты населения обращают внимание, что Правительством приняты изменения в законодательстве, касающиеся внутренне перемещенных лиц....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.