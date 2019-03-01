На Сумщине возле АЗС загорелся автомобиль (видео) Спасатели ликвидировали возгорание легкового автомобиля, который пылал неподалеку автозаправочной станции.

14 марта в 11:55 в Службу спасения поступило сообщение, что в пгт Липовая Долина по ул. Роменская, загорелся автомобиль Opel «Vectra». К месту происшествия направили отделение дежурного караула 17-й Государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, когда легковушка отъехала на 20 м от автозаправочной станции, из-под капота пошел дым. Водитель остановил транспортное средство, однако самостоятельно потушить пожар не смог, поскольку у огнетушителя, находившегося в автомобиле, истек срок использования. Работники автозаправки прибежали на помощь со средствами пожаротушения, но и они ничем не смогли помочь, потому что не удавалось открыть капот, под которым происходило горение. И только поняв, что самостоятельно укротить пожар не под силу, люди обратились за помощью к спасателям.

Сотрудникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям удалось локализовать возгорание в 12:01, а в 12:12 - ликвидировать.

В результате пожара поврежден моторный отсек автомобиля и капот.

Причина устанавливается, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.