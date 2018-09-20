Сумская школа №12 завоевала «золото» на Международной выставке 14 марта в Киеве состоялось торжественное открытие Х Международной выставки «Современные учебные заведения», которая проводится по инициативе Министерства образования и науки Украины и Национальной академии педагогических наук Украины.

На сегодняшний день эта выставка является самой рейтинговой и широкомасштабной в Украине, поэтому, по словам организаторов, в этом году в работе выставки принимают участие 750 участников из 25 регионов Украины, а также гости из Словакии, Польши, Канады, США, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Молдовы, Израиля, Румынии. Сумскую область среди других участников представил коллектив Сумской общеобразовательной школы №12.

Волнующим завершением первого дня выставки стало награждение победителей конкурса, объявленного в рамках выставки. По результатам оценки компетентным жюри, Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней №12 им. Б. Берестовского завоевала абсолютную победу в номинации «Формирование информационно-цифровой компетентности как важной составляющей развития инновационной личности».

Как отметила директор школы Ирина Губская: «Эта победа - заслуженное признание результатов работы всего педагогического коллектива школы, который упорно работает, создавая инновационную и комфортную образовательную среду».

Напомним, что это уже не первая награда высшей пробы в копилке Сумской школы №12, ведь с Х Международной выставки «Инноватика в современном образовании», которая проводилась под эгидой Министерства образования и науки Украины и Национальной академии педагогических наук Украины, коллектив тоже вернулся с заслуженным «золотом» в номинации «Инновационная деятельность учебного заведения в условиях внедрения Концепции Новой украинской школы».

Бескорса Ольга