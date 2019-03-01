Суд не отстранил подозреваемого заммэра Сум от должности

Сегодня, 15 марта, в Заречном райсуде рассмотрели ходатайство следователя об отстранении от занимаемой должности заммэра Сум Александра Журбы. Он аргументировал свое ходатайство тем, что подозреваемый, находясь на должности, может влиять на свидетелей, а также выполнять незаконные действия и подделывать документы. По словам защитника, ходатайство является «чрезмерным и ненужным». Александр Журба не сможет влиять на свидетелей, потому что в отношении его подзащитного уже возложена обязанность воздерживаться от общения с ними, пишет sumy.today.
Напомним: Александра Журбу подозревают в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти. Речь идет о гибели младенца 2 января этого года в лифте, который по бумагам был капитально отремонтирован в 2017 году.
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