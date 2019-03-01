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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:17189

Суд не отстранил подозреваемого заммэра Сум от должности

Следственный судья Заречного районного суда Сум Евгений Янголь не удовлетворил ходатайство следователя об отстранении от занимаемой должности заместителя Сумского городского головы Александра Журбы, которого подозревают в совершении преступления.

Сегодня, 15 марта, в Заречном райсуде рассмотрели ходатайство следователя об отстранении от занимаемой должности заммэра Сум Александра Журбы. Он аргументировал свое ходатайство тем, что подозреваемый, находясь на должности, может влиять на свидетелей, а также выполнять незаконные действия и подделывать документы. По словам защитника, ходатайство является «чрезмерным и ненужным». Александр Журба не сможет влиять на свидетелей, потому что в отношении его подзащитного уже возложена обязанность воздерживаться от общения с ними, пишет sumy.today.

Напомним: Александра Журбу подозревают в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти. Речь идет о гибели младенца 2 января этого года в лифте, который по бумагам был капитально отремонтирован в 2017 году.

Сегодня, 15 марта, Александру Журбе избрана мера пресечения в виде личных обязательств.

Право Александр Журба Смерть в лифте

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