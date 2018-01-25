НАЗК приглашает объясниться директора Сумского горфиндепартамента Национальной агентство по вопросам предотвращения коррупции приглашает 7 человек, среди которых народные депутаты, судьи и чиновники, для дачи объяснений по признакам возможных админправонарушений.

Среди тех, кого приглашают по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, кроме нардепов Александра Вилкула и Вадима Кривохатько, числится и депутата Сумского городского совета Светлана Липовая, которая по совместительству является еще и директором департамента финансов. Ее ждут в НАЗК 20 марта с 10.00 до 17.00, при чем повторно.

Как сообщается на сайте ведомства, эти лица приглашены официальным письмом Национального агентства за неделю до обнародования на официальном веб-сайте.

Национальное агентство отмечает, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.