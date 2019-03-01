Спасатели спустили 82-летнего сумчанина, которому стало плохо на кровле сарая 17 марта в 9:07 в Службу спасения «101» от медработников поступила информация о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, на ул. Павлова Сум в частном домовладении пожилому мужчине, который находился на крыше хозяйственной постройки, стало плохо.

На место вызова прибыло отделение дежурного караула 1-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели по лестнице поднялись на крышу, где лежал 82-летний мужчина. Пострадавшего переместили на специальные носилки и осторожно спустили в низ. Работники «скорой» оказали мужчине необходимую помощь и доставили в больницу.

К операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 4 человека личного состава на одной единицы техники.