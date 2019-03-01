Спасатели спустили 82-летнего сумчанина, которому стало плохо на кровле сарая

По предварительным данным, на ул. Павлова Сум в частном домовладении пожилому мужчине, который находился на крыше хозяйственной постройки, стало плохо.
На место вызова прибыло отделение дежурного караула 1-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели по лестнице поднялись на крышу, где лежал 82-летний мужчина. Пострадавшего переместили на специальные носилки и осторожно спустили в низ. Работники «скорой» оказали мужчине необходимую помощь и доставили в больницу.
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