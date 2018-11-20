В Сумах провели чемпионат области по шахматам 12-17 марта в клубе «Интеллект» СумГУ проходил чемпионат области по классическим шахматам.

В соревнованиях приняли участие 30 человек, которые сыграли в 9 туров по швейцарской системе.

В чемпионате, приняли участие лучшие представители области, а также женщины и молодежь из Сум, Конотоп, Глухова, Бурыни и Краснопольское района.

Двукратным чемпионом, выиграв все 9 игр, стал кандидат в мастера спорта, студент СумГУ Андрей Карнаш. Вторую и третью строчку заняли опытные мастера игры Владислав Рогоз и Владимир Гайдуков, в активе которых по 6,5 очков.

Среди ветеранов лучший результат у Николая Семенова, Ивана Мотузко, Вллодимира Рыжова.

Среди школьников проявил себя перворазрядник Алексей Ольштынский, который занял первое место, на втором - Владислав Гай, третье – у Михаила Лемешенко.

Среди шахматисток первое место завоевала Виктория Северина, вторую и третью строчку заняли Антонина Запорожец и Злата Тютченко.