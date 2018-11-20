В Сумах провели чемпионат области по шахматам

В соревнованиях приняли участие 30 человек, которые сыграли в 9 туров по швейцарской системе.
В чемпионате, приняли участие лучшие представители области, а также женщины и молодежь из Сум, Конотоп, Глухова, Бурыни и Краснопольское района.
Двукратным чемпионом, выиграв все 9 игр, стал кандидат в мастера спорта, студент СумГУ Андрей Карнаш. Вторую и третью строчку заняли опытные мастера игры Владислав Рогоз и Владимир Гайдуков, в активе которых по 6,5 очков.
Среди ветеранов лучший результат у Николая Семенова, Ивана Мотузко, Вллодимира Рыжова.
Среди школьников проявил себя перворазрядник Алексей Ольштынский, который занял первое место, на втором - Владислав Гай, третье – у Михаила Лемешенко.
Среди шахматисток первое место завоевала Виктория Северина, вторую и третью строчку заняли Антонина Запорожец и Злата Тютченко.
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