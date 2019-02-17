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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:58237

Гарвардский университет приглашает сумчан на конкурс

Гарвардский университет приглашает сумчан на международный конкурс по решению задач на логику CS50 Puzzle Day, который пройдет онлайн с 29 марта по 1 апреля.

Лучшие команды получат сертификаты от Гарварда.

Цель ежегодного CS50 Puzzle Day – продемонстрировать, что компьютерная наука это не только программирование, главное в ней – решение различных задач и умение применять логику. Более того, ни одно из заданий конкурса не требует навыков программирования. Авторами заданий являются работники Гарвардского университета и Facebook.

В конкурсе можно принять участие как самостоятельно, так и командой. 29 марта организаторы опубликуют задачи на английском языке, на решение которых будет время до 1 апреля. Подробная инструкция и регистрация доступны по ссылке.

С примером прошлогодних задач и ответами можно ознакомиться здесь.

В прошлом году Украина заняла первое место по количеству регистраций, обогнав США и Индию. В этом году организаторы надеются сделать мероприятие еще более массовым.

Общество Гарвард Конкурс Образование

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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