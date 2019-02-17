Гарвардский университет приглашает сумчан на конкурс

Лучшие команды получат сертификаты от Гарварда.
Цель ежегодного CS50 Puzzle Day – продемонстрировать, что компьютерная наука это не только программирование, главное в ней – решение различных задач и умение применять логику. Более того, ни одно из заданий конкурса не требует навыков программирования. Авторами заданий являются работники Гарвардского университета и Facebook.
В конкурсе можно принять участие как самостоятельно, так и командой. 29 марта организаторы опубликуют задачи на английском языке, на решение которых будет время до 1 апреля. Подробная инструкция и регистрация доступны по ссылке.
С примером прошлогодних задач и ответами можно ознакомиться здесь.
В прошлом году Украина заняла первое место по количеству регистраций, обогнав США и Индию. В этом году организаторы надеются сделать мероприятие еще более массовым.
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