Гарвардский университет приглашает сумчан на конкурс Гарвардский университет приглашает сумчан на международный конкурс по решению задач на логику CS50 Puzzle Day, который пройдет онлайн с 29 марта по 1 апреля.

Лучшие команды получат сертификаты от Гарварда.

Цель ежегодного CS50 Puzzle Day – продемонстрировать, что компьютерная наука это не только программирование, главное в ней – решение различных задач и умение применять логику. Более того, ни одно из заданий конкурса не требует навыков программирования. Авторами заданий являются работники Гарвардского университета и Facebook.

В конкурсе можно принять участие как самостоятельно, так и командой. 29 марта организаторы опубликуют задачи на английском языке, на решение которых будет время до 1 апреля. Подробная инструкция и регистрация доступны по ссылке.

С примером прошлогодних задач и ответами можно ознакомиться здесь.

В прошлом году Украина заняла первое место по количеству регистраций, обогнав США и Индию. В этом году организаторы надеются сделать мероприятие еще более массовым.