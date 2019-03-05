Внимание! Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего мужчину (фото)

В полицию с заявлением об исчезновении своего 38-летнего мужа обратилась его жена. Женщина рассказала, что в середине февраля он ушел из дома и не вернулся. Ранее в полицию не обращалась, потому что считала, что он загостился у своих товарищей, ведь злоупотреблял спиртными напитками.
По словам жены без вести пропавшего, мужчина имел мобильный телефон, но сейчас он отключен.
На вид разыскиваемому 35-40 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения. Имеет русые волосы и светлые глаза. Нос искривлен в правую строну.
Из особых примет имеет шрам около 5 см в верхней лобной части головы и татуировки в виде черепа на правом предплечье.
На розыск пропавшего гражданина ориентирован личный состав Шосткинского отдела полиции. Правоохранители призывают всех граждан не быть равнодушными, если кому-то известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Путренко Андрея Юрьевича, просьба сообщить в Шосткинского отдела полиции по адресу: улица Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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