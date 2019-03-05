Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:30225

Внимание! Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего мужчину (фото)

Правоохранители разыскивают 38-летнего жителя Шостки Путренко Андрея Юрьевича, который в середине февраля 2019 года ушел из дома, и его местонахождение до сих пор остается неизвестным.

В полицию с заявлением об исчезновении своего 38-летнего мужа обратилась его жена. Женщина рассказала, что в середине февраля он ушел из дома и не вернулся. Ранее в полицию не обращалась, потому что считала, что он загостился у своих товарищей, ведь злоупотреблял спиртными напитками.

По словам жены без вести пропавшего, мужчина имел мобильный телефон, но сейчас он отключен.

На вид разыскиваемому 35-40 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения. Имеет русые волосы и светлые глаза. Нос искривлен в правую строну.

Из особых примет имеет шрам около 5 см в верхней лобной части головы и татуировки в виде черепа на правом предплечье.

На розыск пропавшего гражданина ориентирован личный состав Шосткинского отдела полиции. Правоохранители призывают всех граждан не быть равнодушными, если кому-то известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Путренко Андрея Юрьевича, просьба сообщить в Шосткинского отдела полиции по адресу: улица Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Без вести Шостка

По тематике

В Шостке бывший кинотеатр «Родина» станет современным 3D сиnema-центром
Сегодня 15:23

В Шостке бывший кинотеатр «Родина» станет современным 3D сиnema-центром

Центр культуры и досуга (бывший кинотеатр «Родина») планируют реконструировать и создать на его базе современный 3D сиnema-центр....

Сегодня 12:53

На Сумщине будут судить рецидивиста, который пытался отомстить бывшему сотруднику колонии

Шосткинской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух местных жителей С. и Г., совершивших хулиганство....

Вчера 17:56

Жительница Сумщины «купила» виртуального щенка за реальные деньги

Чтобы убедить клиентку из Шостки в собственной порядочности, интернет-продавец после обсуждения с ним сделки по купле-продаже элитного щенка прислал ей...

Ночью на Сумщине спасатели освободили мужчину, который застрял в заборе
Вчера 15:36

Ночью на Сумщине спасатели освободили мужчину, который застрял в заборе

Сегодня, 18 марта, в 1:54 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....

15.03.2019 13:47

Из-за пожара часть Шостки осталась без телефонов и интернета

В результате пожара на АТС часть Шостки осталась без телефонной связи и Интернета....

Новости

Програма «U-LEAD з Європою» шукає у Сумах регіональних радників з децентралізації та місцевих фінансів
Вчера 15:57
В Сумах копы поймали разбойника
Сегодня 17:46
Конотопские бойцы отличились в столице
Сегодня 17:16
Мэр Сум пришел в суд по коррупционным протоколам без адвоката
Сегодня 16:47
В Сумах суд арестовал банковские счета фирм, которые «нагрелись» на ремонте школ и садиков
Сегодня 16:35
Внимание! Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего мужчину (фото)
Сегодня 16:30
Сумской борец отобрался на чемпионат мира
Сегодня 16:24
Сумские биатлонисты с серебром в в сингл-миксте чемпионата Украины
Сегодня 16:11
Жителей и гостей Сумщины приглашают на сумскую велосотку
Сегодня 15:57
ПФК «Сумы» возглавил Олег Лутков
Сегодня 15:50
В Ромнах воровку «вычислили» с помощью видеокамер
Сегодня 15:48
ПФК «Сумы» сыграл в ничью в Кривом Роге
Сегодня 15:28
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.