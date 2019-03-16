Водитель сбил сумчанку на переходе Автопроисшествие случилась 16 марта, около 21 часов, возле торгового центра на улице Героев Крут.

По предварительным данным, 47-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Fabia, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, допустил наезд на 24-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и ушибы теменной области.

Полицейские огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Сейчас проводятся следственные действия.