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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:1154

Водитель сбил сумчанку на переходе

Автопроисшествие случилась 16 марта, около 21 часов, возле торгового центра на улице Героев Крут.

По предварительным данным, 47-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Fabia, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, допустил наезд на 24-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и ушибы теменной области.

Полицейские огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Сейчас проводятся следственные действия.

Право Дтп ДТП с пострадавшими

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