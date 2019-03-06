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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:09241

Сумские волейболисты вылетели из плей-офф

Сегодня, 20 марта, проходят ответные матчи 1/4 финала чемпионата Украины по волейболу в мужской Суперлиге.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» после домашнего поражения 1:3 от «МХП-Винница» играла в гостях. К сожалению, зацепиться, хотя бы за одну партию нашим не удалось, они проиграли 0:3 (15-25, 14-25, 18-25).

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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