Сумские волейболисты вылетели из плей-офф Сегодня, 20 марта, проходят ответные матчи 1/4 финала чемпионата Украины по волейболу в мужской Суперлиге.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» после домашнего поражения 1:3 от «МХП-Винница» играла в гостях. К сожалению, зацепиться, хотя бы за одну партию нашим не удалось, они проиграли 0:3 (15-25, 14-25, 18-25).