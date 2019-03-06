Сумские волейболисты вылетели из плей-офф

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» после домашнего поражения 1:3 от «МХП-Винница» играла в гостях. К сожалению, зацепиться, хотя бы за одну партию нашим не удалось, они проиграли 0:3 (15-25, 14-25, 18-25).
Сегодня, 15 марта, стартовала стадия плей-офф в чемпионате Украины по волейболу в мужской Суперлиге....
15 марта в Сумах пройдет первая игра 1/8 финала чемпионата Украины по волейболу среди мужчких команд Суперлиги....
15 марта в Сумах пройдет первая игра 1/8 финала чемпионата Украины по волейболу среди мужчких команд Суперлиги....
9 марта в Сумах прошел открытый чемпионат области по волейболу среди женщин....
Сегодня, 9 марта, завершился регулярный чемпионат Украины по волейболу в Суперлиге....