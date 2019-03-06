В футзальном дерби сильнее оказались роменчане Сегодня, 20 марта, в Сумах встречались роменский «Рятувальник» у сумской «FoodCentre-СумДУ».

Перенесенная игра 10-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге прошла с преимуществом номинальных хозяев, хотя встреча прошла на паркете манежа СумГУ.

Матч завершился уверенной победой роменчан со счетом 6:1.

«Рятувальник» — «Food Centre-СумДУ» — 6:1 «Рятувальник»: Царицын — Вл. Радченко, Бабынин, Чухненко, Ткаченко, Колесник, Носок, Гайван, Баранник, Вит. Радченко — Паламарчук «Food Centre-СумДУ»: Козаченко — Мысловский, Зеленский, Велиев, Острога, Игумнов, Катеринин, Прощенко, Довгополов, Мороз — Петухов Голы: Гайван, 7, 13 (с пенальти), 18, 36, Носок, 31, Колесник, 40 — Острога, 19 Предупреждения: Вл. Радченко, 17, Носок, 24 — Козаченко, 13, Зеленский, 15, Прощенко, 15, Мысловский, 30, Игумнов, 39 Удаление: Прощенко, 17 На 17-й минуте Гайван не реализовал пенальти (вратарь)

Это было второе поражение сумской команды в сезоне. На ее счету осталось 33 очка в 15 играх и третье место. У ромечан 26 очков после 14 игр и четвертое место.