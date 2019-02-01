За букет подснежников — штраф 1240 грн

Инспекторы совместно с работниками Нацполиции, Государственной лесной охраны, общественниками проводят проверки в возможных местах продажи цветов, на железнодорожных вокзалах, в пунктах пропуска через госграницу. Цветы у нарушителей изымаются, а полученные от их реализации доходы направляются в местные фонды охраны окружающей среды. К тому же постановлением Кабмина утвержден размер компенсации за вред, причиненный незаконным сбором, уничтожением или повреждением растений, занесенных в Красную книгу Украины. Так что один подснежник или пролеска обойдется в сумму от 49 до 62 грн., черемша — 62 грн., шафраны, сон-трава — от 37 до 62 грн. в зависимости от вида. Вот и посчитайте, что букетик из 20 пролесок может потянуть на 1240 грн. А если прибавить к этому штраф от 1700 до 3655 грн. (именно такой грозит по ч.2 ст.88-1 КУоАП за нарушение порядка приобретения или сбыта объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины), то букетик и правда станет золотым.
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