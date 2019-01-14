Главная финансистка Сум второй раз проигнорировала вызов в НАПК

По данным сайта НАПК, г-жу Липовую ждали с 10:00 до 17:00, но, как сообщила пресс-служба НАПК Светлана Липовая вчера в агентство не явилась. Это уже вторая ее неявка в НАПК. Впервые ее вызвали на 13 марта, пишет sumy.today.
С.Липовую вызывают, потому что в ее действиях содержатся признаки конфликта интересов. Теперь решение по ней должен принять НАПК на заседании, дата которого пока не определена.
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