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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах прошел международный индорхоккейный турнир

19-21 марта в Сумах проходил XIV международный детский турнир по индорхоккею среди команд девушек и парней 2007-2008 г.р. «Восходящие звездочки-2019».

В соревнованиях приняли участие 9 команда девушек и  6 команд парней.

После трех дней баталий на паркете ФОК «Динамо» места распределились так:

Девушки:

1 место - «Украиночка» г. Сумы (тренер - Свистюр Е.Ю)

2 место - «Сумчаночка» г. Сумы (тренер - Ткач Н.В.)

3 место - «Молнии» г. Сумы (тренер - Нюкина И.А.)

4 место - Сумская областная ДЮСШ (тренеры - Шаповал М.С., Коломиец С.Н.)

5 место - СДЮШОР ХК «Минск» г. Минск (тренер - Судаленко К.И.)

6 место - «Динамо» г. Сумы (тренер - Стеценко В.П.)

7 место - сборная команда г. Полтава (тренер - Дроцкая Л.А)

8 место - «Ника» г. Сумы (тренер - Бондаренко И.М.)

9 место - «Адреналин» г. Сумы (тренер - Матвеенко В.М.)

Юноши:

1 место - ХК «Политехник» г. Коростень (тренер - Машталир А.П.)

2 место - КДЮСШ «Барса-1» г. Шостка (тренер - Яковенко И.И.)

3 место - СДЮШОР ХК «Минск» (тренер - Мойсеня А.О.)

4 место - «Казаки» г. Сумы (тренер - Тагиева Д.Т.)

5 место - «Старт» Бердичевский р-н. (тренер - Черкасс А.В.)

6 место - КДЮСШ «Барса-2» г. Шостка (тренер - Мороз И.В.)

В номинации «Лучший вратарь» отметили Смоголя Дмитрия («Старт») и Коваленко Екатерину («Украиночка»).

В номинации «Лучший защитник» - Перцева Вячеслава (СДЮШОР ХК «Минск»), Козырь Устину (СДЮШОР ХК «Минск»).

«Лучшими нападающими» стали: Батеха Назар (КДЮСШ «Барса-1») и Бергилевич Владислава («Сумчаночка»).

«Самым перспективным» игроком турнира признана Зякун Виктория (Сумская областная ДЮСШ).

В номинации «Настоящий капитан» отметили Колотову Елизавету («Молнии»).

Приз зрительских симпатий достался Трипольской Алле из команды «Динамо».

«Лучшими игроками» турнира были признаны Дидковский Семен (ХК «Политехник») и Михайлюк Маргарита («Украиночка»).

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