В Сумах прошел международный индорхоккейный турнир

В соревнованиях приняли участие 9 команда девушек и 6 команд парней.
После трех дней баталий на паркете ФОК «Динамо» места распределились так:
Девушки:
1 место - «Украиночка» г. Сумы (тренер - Свистюр Е.Ю)
2 место - «Сумчаночка» г. Сумы (тренер - Ткач Н.В.)
3 место - «Молнии» г. Сумы (тренер - Нюкина И.А.)
4 место - Сумская областная ДЮСШ (тренеры - Шаповал М.С., Коломиец С.Н.)
5 место - СДЮШОР ХК «Минск» г. Минск (тренер - Судаленко К.И.)
6 место - «Динамо» г. Сумы (тренер - Стеценко В.П.)
7 место - сборная команда г. Полтава (тренер - Дроцкая Л.А)
8 место - «Ника» г. Сумы (тренер - Бондаренко И.М.)
9 место - «Адреналин» г. Сумы (тренер - Матвеенко В.М.)
Юноши:
1 место - ХК «Политехник» г. Коростень (тренер - Машталир А.П.)
2 место - КДЮСШ «Барса-1» г. Шостка (тренер - Яковенко И.И.)
3 место - СДЮШОР ХК «Минск» (тренер - Мойсеня А.О.)
4 место - «Казаки» г. Сумы (тренер - Тагиева Д.Т.)
5 место - «Старт» Бердичевский р-н. (тренер - Черкасс А.В.)
6 место - КДЮСШ «Барса-2» г. Шостка (тренер - Мороз И.В.)
В номинации «Лучший вратарь» отметили Смоголя Дмитрия («Старт») и Коваленко Екатерину («Украиночка»).
В номинации «Лучший защитник» - Перцева Вячеслава (СДЮШОР ХК «Минск»), Козырь Устину (СДЮШОР ХК «Минск»).
«Лучшими нападающими» стали: Батеха Назар (КДЮСШ «Барса-1») и Бергилевич Владислава («Сумчаночка»).
«Самым перспективным» игроком турнира признана Зякун Виктория (Сумская областная ДЮСШ).
В номинации «Настоящий капитан» отметили Колотову Елизавету («Молнии»).
Приз зрительских симпатий достался Трипольской Алле из команды «Динамо».
«Лучшими игроками» турнира были признаны Дидковский Семен (ХК «Политехник») и Михайлюк Маргарита («Украиночка»).
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