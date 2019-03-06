Выборы-выборы: на Сумщине полиция открыла дело по факту подделки документов О подделке пакета документов на представление членов участковых избирательных комиссии от кандидата на пост Президента Украины Юрия Деревянко, представленный в окружную избирательную комиссию, в полицию вчера заявил представитель указанного кандидата.

21 марта около 17:00 в полицию обратился доверенное лицо кандидата в Президенты Украины Юрия Деревянко с заявлением об обнаруженном им факте подделки документов. Мужчина объяснил: из центрального штаба кандидата он получил поручение проверить факт подачи в окружную избирательную комиссию список граждан в члены избирательных комиссий от их кандидата. Прибыв на место, он потребовал пакет материалов с представлением для уточнения информации. И обнаружил среди других документов поддельные. По словам заявителя, центральный штаб кандидата не предоставлял в данную окружную комиссию никаких аналогичных документов, и сам он ничего подобного не подписывал. А значит, по его мнению, представление доверенного лица о включении указанных в списке граждан есть не что иное, как подделка документов.

Сейчас в полиции информацию по данному сообщению внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1ст. 358 УК Украины (подделка документов) и проводят соответствующее досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.