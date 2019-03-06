Глуховчанин заплатил реальные деньги за виртуальные «плюшки» Несмотря на все предостережения правоохранителей, проявляя чрезмерную доверчивость, жители Сумщины продолжают попадать в их «ловушки».

26-летний глуховчанин рассказал полицейским, что попал в ловушку афериста и под предлогом покупки кондитерских изделий остался почти 9 тысяч гривен. И хотя заявитель знал об интернет-мошенничествах и не сразу соглашался оплатить деньги заранее, так называемый продавец оказался убедительным и он заблаговременно перечислил ему деньги.

Полицейские по этому факту открыли уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и делают все возможное, чтобы установить злоумышленника и привлечь его к ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.