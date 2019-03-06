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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:25305

Глуховчанин заплатил реальные деньги за виртуальные «плюшки»

Несмотря на все предостережения правоохранителей, проявляя чрезмерную доверчивость, жители Сумщины продолжают попадать в их «ловушки».

26-летний глуховчанин рассказал полицейским, что попал в ловушку афериста и под предлогом покупки кондитерских изделий остался почти 9 тысяч гривен. И хотя заявитель знал об интернет-мошенничествах и не сразу соглашался оплатить деньги заранее, так называемый продавец оказался убедительным и он заблаговременно перечислил ему деньги.

Полицейские по этому факту открыли уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и делают все возможное, чтобы установить злоумышленника и привлечь его к ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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