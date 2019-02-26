Сумские теннисисты с медалями возвращаются из Черновцов Ученики учреждений профессионального образования Сумщины возвращаются домой с медалями Всеукраинской спартакиады.

Сегодня, 22 марта, в г. Черновцы завершился первый вид соревнований Спартакиады среди учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования Украины по настольному теннису.

Сумщину представляли учащиеся Сумского центра профессионально-технического образования Кирилл Голиков и Роман Тверинтинов, а также ученицы Сумского межрегионального высшего профессионального училища Анастасия Акиншина и Татьяна Маякская (тренер команды - Лущик Андрей Николаевич).

В личном разряде Роман Тверинтинов стал первым. Вместе с Кириллом Голиковым они стали вторыми в паре. В общекомандном зачете команда Сумской области заняла четвертое место.