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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:40165

Сумские теннисисты с медалями возвращаются из Черновцов

Ученики учреждений профессионального образования Сумщины возвращаются домой с медалями Всеукраинской спартакиады.

Сегодня, 22 марта, в г. Черновцы завершился первый вид соревнований Спартакиады среди учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования Украины по настольному теннису.

Сумщину представляли учащиеся Сумского центра профессионально-технического образования Кирилл Голиков и Роман Тверинтинов, а также ученицы Сумского межрегионального высшего профессионального училища Анастасия Акиншина и Татьяна Маякская (тренер команды - Лущик Андрей Николаевич).

В личном разряде Роман Тверинтинов стал первым. Вместе с Кириллом Голиковым они стали вторыми в паре. В общекомандном зачете команда Сумской области заняла четвертое место.

Спорт Настольный теннис

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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