Сумские теннисисты с медалями возвращаются из Черновцов

Сегодня, 22 марта, в г. Черновцы завершился первый вид соревнований Спартакиады среди учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования Украины по настольному теннису.
Сумщину представляли учащиеся Сумского центра профессионально-технического образования Кирилл Голиков и Роман Тверинтинов, а также ученицы Сумского межрегионального высшего профессионального училища Анастасия Акиншина и Татьяна Маякская (тренер команды - Лущик Андрей Николаевич).
В личном разряде Роман Тверинтинов стал первым. Вместе с Кириллом Голиковым они стали вторыми в паре. В общекомандном зачете команда Сумской области заняла четвертое место.
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