Депутат Сумского облсовета, пойманный на пьяной езде, в седьмой раз не явился в суд Сегодня, 25 марта, в Заречном райсуде уже в седьмой раз должно было состояться заседание по делу главного врача Сумской ЦРБ, главы фракции «Батькивщина» в областном совете Владимира Поцелуева.

Сегодня и от Владимира Поцелуева, и от его защитника поступили заявления об отложении рассмотрения. Оба находятся на стационарном лечении. Следующее заседание назначили на 9.00 28 марта, пишет sumy.today.

Напомним: депутата остановили ночью, 27 декабря, на его Toyota Land Cruiser. Тогда в крови Владимира Поцелуева нашли более 1 промилле алкоголя, что в 5 раз превышает норму. 16 января должно было состояться первое судебное заседание по делу. Тогда его отложили в связи с заявлением Поцелуева о необходимости получения правовой помощи. 31 января, когда судебное заседание должно было состояться во второй раз, причиной отложения стало ходатайство адвоката о необходимости ознакомления с материалами дела. 7 февраля адвокат подозреваемого подал ходатайство о переносе судебного разбирательства в связи с пребыванием Владимира Поцелуева на стационарном лечении. Следующие судебные заседания откладывались по этой же причине.