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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:38151

Плитку в центре Сум снова будут перекладывать

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение переделать ремонт плиточного покрытия на центральных улицах города - Воскресенской и Соборной.

Он поднял этот вопрос сегодня, 25 марта, на аппаратном совещании.

- Тот предприниматель, который делал плиточное покрытие на Соборной и Воскресенской, должен его заменить, - начал мэр. – Выйти, составить акт, ему предписание, пускай переделывает по гарантии.

Я думаю, вы понимаете о чем я, - те участки плиточного покрытия, которые мы заменили два года назад.

Напомним: на состояние новой плитки, которая выглядит намного хуже 20-летней, обратил внимание сумчанин Александр Мироненко, о чем он написал в Фейсбуке. После этого эту проблему подняли сумские СМИ.

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