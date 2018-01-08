Плитку в центре Сум снова будут перекладывать

Он поднял этот вопрос сегодня, 25 марта, на аппаратном совещании.
- Тот предприниматель, который делал плиточное покрытие на Соборной и Воскресенской, должен его заменить, - начал мэр. – Выйти, составить акт, ему предписание, пускай переделывает по гарантии.
Я думаю, вы понимаете о чем я, - те участки плиточного покрытия, которые мы заменили два года назад.
Напомним: на состояние новой плитки, которая выглядит намного хуже 20-летней, обратил внимание сумчанин Александр Мироненко, о чем он написал в Фейсбуке. После этого эту проблему подняли сумские СМИ.
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