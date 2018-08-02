Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:34238

В Сумах за полгода так и не удосужились переложить рассыпающуюся плитку на Соборной

Еще в марте 2019 года мэр Сум Александр Лысенко дал поручение разобраться с некачественной плиткой на ул. Соборная, которую уложили всего два года назад.

Тогда на аппаратном совещании в мэрии он говорил:

- Тот предприниматель, который делал плиточное покрытие на Соборной и Воскресенской, должен его заменить. Выйти, составить акт, ему - предписание, пускай переделывает по гарантии.

Я думаю, вы понимаете о чем я, - те участки плиточного покрытия, которые мы заменили два года назад.

Напомним: на состояние новой плитки, которая выглядит намного хуже 20-летней, обратил внимание сумчанин Александр Мироненко, о чем он написал в Фейсбуке. После этого эту проблему подняли сумские СМИ.

Спустя полгода ничего не изменилось. О чем снова в Фейсбуке написал Александр Мироненко:

«Вот такими реальными делами обновляет город сумская власть. На главных центральных исторических улицах Соборная и Воскресенская обновили пару лет назад плитку. Результат на фото. Слева старая 20-летняя плитка, справа - свежая, обновленная в 2017 году. Огромное спасибо за крутую работу».

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